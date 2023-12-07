Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Директор фонда композитора Александры Пахмутовой опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации 94-летней народной артистки СССР с сердечным приступом.

"Это полное вранье. Никакого сердечного приступа нет", - сказал "Интерфаксу" директор фонда Евгений Малышко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, по данным СМИ, у нее случился сердечный приступ.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка Нижне-Волжского края. Она - советский и российский композитор, пианистка, автор песен, герой Социалистического Труда, народная артистка СССР.

Сотрудничая со своим мужем, поэтом-песенником Николаем Добронравовым (скончался в сентябре 2023 года), Пахмутова написала музыку к таким известным песням, как "Главное, ребята, сердцем не стареть", "До свиданья, Москва" (прощальная песня Олимпиады-80), "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей" и другим.