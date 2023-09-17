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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Умер поэт Николай Добронравов

Умер поэт Николай Добронравов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Поэт-песенник, лауреат государственной премии СССР Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни, сообщила журналист Екатерина Рождественская.

"Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня - Колечка. Знала его с детства, любила, часто бывали они у нас и мы у них на Комсомольском проспекте", - написала Рождественская на своей странице в соцсетях.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей СССР с 1970 года.

Супруг композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

Среди его песен, написанных в соавторстве с Пахмутовой - "Главное, ребята, сердцем не стареть", "До свиданья, Москва" (прощальная песня Олимпиады-80), "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нежность", "Трус не играет в хоккей" и другие.

Николай Добронравов Александра Пахмутова
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