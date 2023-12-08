"Аэрофлот" сообщил о восстановлении системы бронирования билетов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил о восстановлении работы системы бронирования билетов "Леонардо".

"На данный момент оформление билетов "Аэрофлота" снова доступно во всех каналах продаж", - говорится на сайте компании.

Ранее в четверг "Аэрофлот" сообщал о проблемах с оформлением билетов из-за сбоя работы "Леонардо". Уточнялось, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала штатно.

В конце сентября несколько авиакомпаний, включая "Аэрофлот", сообщали о сбое в работе "Леонардо", который привел к проблемам с регистрацией в аэропортах. "Ростех", являющийся соразработчиком системы, объяснял, что она подверглась "массированной DDOS-атаке из-за рубежа". Сбои наблюдались несколько часов, затем работа "Леонардо" была восстановлена.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования, в частности, "Аэрофлот" и "Победа" - американскими Sabre и Navitaire.