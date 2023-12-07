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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

"Аэрофлот" сообщил о проблемах с продажей билетов из-за сбоя системы "Леонардо"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил о проблемах с оформлением билетов на рейсы компании из-за сбоя в российской системе бронирования "Леонардо".

"В связи со сбоем в системе бронирования "Леонардо" (разработчик – "Сирена-Трэвел") затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно.

В конце сентября авиакомпании группы "Аэрофлот", включая "Победу" и "Россию", а также Red Wings и Smartavia сообщали о сбое в работе "Леонардо", который привел к проблемам с регистрацией в аэропортах. "Ростех", являющийся соразработчиком системы, объяснял, что она подверглась "массированной DDOS-атаке из-за рубежа". Сбои наблюдались несколько часов, затем работа "Леонардо" была восстановлена.

До введения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования, в частности, "Аэрофлот" и "Победа" – американскими Sabre и Navitaire.

Аэрофлот
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