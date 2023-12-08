Саперы 58-й армии сорвали наступление украинской бронегруппы в Запорожье
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Противотанковые минные поля, установленные военнослужащими отдельного инженерно-саперного батальона 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, предотвратили очередную попытку продвижения бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.
"На установленных минах здесь подрывались "Леопарды", "Брэдли", "М113", пикапы и другие транспортные средства", - рассказал командир батальона подполковник Максим Андроник.
Его саперы организовали прикрытие большого участка переднего края обороны противотанковыми минными полями.
"Помимо установки минных полей на переднем крае обороны наших подразделений саперы регулярно осуществляют гуманитарное разминирование неразорвавшихся кассетных, фугасных и осколочных боеприпасов, которыми подразделения ВСУ обстреливают не только позиции подразделений, но и находящиеся в тылу населенные пункты и гражданские объекты", - подчеркивают в российском оборонном ведомстве.