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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что модернизированные танки Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По официальных данным, Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
ВС РФ Минобороны РФ Западный военный округ (Россия)
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