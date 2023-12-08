Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что модернизированные танки Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

"По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По официальных данным, Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.