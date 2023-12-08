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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Глава комитета ГД предложил запретить размещение рекламы на ресурсах иноагентов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о готовности оперативно подготовить поправки в законодательство о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

"Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесён в реестр иностранных агентов", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в пятницу.

Он сообщил, что в комитете "готовы оперативно разработать соответствующие изменения в законодательство", речь может идти о поправках в федеральные законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

По словам Пискарева, комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства "неоднократно фиксировала случаи, когда российские компании или физлица считают для себя вполне нормальным рекламировать свои товары и услуги у иноагентов", такая реклама появляется на их сайтах или в блогах.

Василий Пискарев Госдума
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