Минобороны РФ заявило об улучшении положения на купянском и краснолиманском направлениях

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшую неделю улучшили положение по переднему краю на купянском и краснолиманском направлениях линии боевого соприкосновения, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника", - - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое, Песчаное Харьковской области и Невское Луганской народной республики".

"Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - сказано в недельной сводке Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Серебрянка Донецкой народной республики. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в пресс-релизе.

На донецком направлении "Южной" группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики.

За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражены 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное (ДНР) и Левадное Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", информирует ведомство.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Вербовое, Нестерянка и Успеновка Запорожской области. Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

В течение недели российские военные отбивали попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова.

"На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, наносились удары по живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.

"В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", - говорится в сообщении ведомства.

За неделю нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что также поражались пункты размещения подразделений ВСУ, украинских формирований и иностранных наемников.

"Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели сбили три украинских истребителя МиГ-29, два штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. По данным Минобороны, также перехвачено 224 украинских беспилотника.

"Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM", - говорится в сообщении.

В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.