Минобороны РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российским военным удалось сорвать ротацию украинских сил на некоторых участках краснолиманского и купянского направлений, сообщили в Минобороны РФ.

"Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на краснолиманском направлении специальной военной операции", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что расчеты 82-мм автоматического миномёта "Василёк" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве.

"Подразделение снайперов 6 общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвало ротацию группы ВСУ на переднем крае обороны на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили также в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на краснолиманском направлении для ударов по украинским силам был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34, а на донецком - штурмовики Су-25.