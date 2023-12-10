Путин отметил, что оборонная промышленность РФ увеличила производство в разы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность страны в разы увеличила производство военной продукции.

"Работают все грамотнее и грамотнее. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить", - сказал Путин, общаясь с участниками церемонии награждения героев России.

Заявление президента прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Глава государства добавил: "Знаю, что еще не всего хватает".

При этом, по словам президента РФ, запасы военной техники на Украине истекают. "Но у них истекает (ресурс). У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, идеологии нет собственной, собственной промышленности, ни денег нет, ничего нет, тогда нет будущего, а у нас есть", - подчеркнул Путин.