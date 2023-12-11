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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:32

Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Лондон передаст Киеву два минно-поисковых корабля

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по морскому потенциалу, которая будет поставлять Украине корабли и транспортные средства, сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

"Новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море", - говорится в сообщении.

Кроме того, британский министр обороны Грант Шаппс в понедельник подтвердит передачу Киеву двух кораблей Королевского военно-морского флота для усиления возможностей Украины действовать на море.

"Поскольку Великобритания и Норвегия создают новую коалицию по морскому потенциалу, министр обороны Грант Шаппс объявит о закупке Украиной двух минно-поисковых судов класса Sandown (MCMV)", - уточнили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Министерство обороны Великобритании Украина Норвегия
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