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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 декабря

Отказ Трампа от дачи показаний в суде по делу о мошенничестве, приговор по третьему делу для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, новая коалиция по поддержке Украины на море

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам колонии по третьему уголовному делу. С учетом приговора по первым двум делам общий срок заключения составил 20 лет.

- Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. "Мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм", - написал он в соцсети Truth Social.

- В Брюсселе около 4-х тыс. человек вышли на манифестацию против антисемитизма. По замыслу организаторов, акция выражает обеспокоенность распространением антисемитских заявлений, а также физической агрессией в отношении евреев.

- Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по морскому потенциалу, которая будет поставлять Украине корабли и транспортные средства. Лондон передаст Киеву два минно-поисковых корабля.

- Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Рейсы из Пулково в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю (по средам и воскресеньям) на воздушных судах Boeing 737.

Дональд Трамп Анатолий Быков Норвегия Украина Великобритания
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