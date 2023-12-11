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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Система передовых инженерных школ в России будет состоять из 50 вузов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Количество передовых инженерных школ в России увеличится до 50, инженерное образование на базе школ можно будет получить в 23 регионах страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В связи со стартом мегапроектов и востребованностью у регионов и индустриальных партнеров и вузов расширения данной программы, (...) (принято - ИФ) решение отобрать (еще - ИФ) 20 победителей. (...) Таким образом, система передовых инженерных школ в России будет состоять из 50 вузов в 23 регионах", - сказал Чернышенко на совещании главы правительства с вице-премьерами в понедельник.

Он отметил, что с прошлого года в России действует 30 передовых инженерных школ, созданных на базе инженерных вузов в 15 регионах РФ, в них готовят специалистов по 20 направлениям, среди которых - "Двигателестроение", "Медицинское приборостроение", "Атомное машиностроение", "Авиационная и ракетно-космическая техника" и другие.

Теперь передовое инженерное образование смогут получить студенты еще в 13 регионах: Вологодской и Воронежской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской, Сахалинской, Тульской, Ульяновской, Омской, Челябинской областях, Чеченской Республике, Ярославской области.

В 2024 году, по словам Чернышенко, объем бюджетного финансирования передовых инженерных школ составит 16,5 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей будет направлено на новые школы.

Также, как уточнил вице-премьер, "для развития проекта мы планируем проведение ротации передовых инженерных школ по аналогии с механизмом, который мы применяем по программе научно-образовательных центров мирового уровня".

Дмитрий Чернышенко
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