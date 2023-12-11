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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В ближайшие годы ВМФ передадут три стратегических ракетоносца класса "Борей-А"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит повышать свою военно-морскую мощь, в ближайшие годы будут спущены на воду еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Он отметил, что подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" уже в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи России.

Владимир Путин Борей-А ВМФ
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