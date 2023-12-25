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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Главком ВМФ заявил о планах усиления ТОФ новыми кораблями и подлодками

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в ходе рабочей поездки в Приморье и на Камчатку заявил о планах усиления Тихоокеанского флота кораблями и подводными лодками.

"Перед военными моряками-тихоокеанцами стоят важнейшие задачи по гарантированному обеспечению безопасности с морских и океанских направлений в своей операционной зоне ответственности. С этой целью Тихоокеанский флот будет и далее пополняться атомными и неатомными подводными лодками, а также новыми кораблями всех классов", - сказал адмирал.

В ходе поездки Евменов проверил состояние и развитие инфраструктуры сил Тихоокеанского флота и ход судоремонта на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока.

Главком заслушал доклады командования Тихоокеанского флота об итогах боевой подготовки в 2023 году и поставил задачи перед моряками-тихоокеанцами на 2024 год. Также Евменов провел проверку учебно-материальной базы Тихоокеанского высшего военно-морского училища и Нахимовского военно-морского училища.

"Боевая учеба сил Тихоокеанского флота будет предусматривать дальнейшее взаимодействие с другими флотами нашего Военно-морского флота в рамках выполнения задач в дальней океанской зоне и, в частности, в Арктической зоне", - подчеркнул главком.

Николай Евменов ВМФ
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