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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Минобороны РФ заявили, что Украина может применить боевые отравляющие вещества

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что спецслужбы Украины готовят провокацию с применением боевых отравляющих веществ.

"По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ", - сказал в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"В связи с тем, что вооруженными силами Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе - применение химических и биологических средств", - сказал Кириллов.

По его данным, для провокации спецслужбы Украины могут применить триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия американского производства.

"По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", - сообщил Кириллов.

"Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал начальник войск РХБЗ РФ.

"С учётом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ", - отметил Кириллов.

По его словам, малую партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия американского производства украинские спецслужбы приобрели в Германии через компанию, которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров.

"Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия - азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам", - сказал Кириллов.

Минобороны РФ Украина
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