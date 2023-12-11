Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Новая Конституция может быть нужна в случае серьезных изменений в обществе, например, революции, но России это не нужно, заявил зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Не нужна пока новая Конституция, на мой взгляд... Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и, надеюсь, не будет", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в понедельник.

Он пояснил, что такие условия, как правило, возникают вследствие "революции, а революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали".

"Но точечные изменения в Конституцию точно будут... Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать", - отметил Медведев.

12 декабря в России отмечается День Конституции, в этом году главному нормативно-правовому акту страны исполняется 30 лет. В 2020 году Конституция была обновлена, внесенные в нее изменения вступили в силу 4 июля 2020 года.