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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Крашенинников не видит необходимости менять Конституцию в ближайшие 10 лет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что Конституцию России в ближайшее время менять не потребуется.

"В ближайшее время не нуждается в правках, я считаю", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов и выразил надежду, что вносить изменения в Основной закон не понадобится "еще лет 10".

Крашенинников отметил, что действующая Конституция - "это первая Конституция прямого действия".

"Первая Конституция была диктатурой пролетариата, две следующие - ленинские, две последующие 1936 и 1937 годов - сталинские, и потом две брежневские - они все не были конституциями прямого действия, они были чем угодно, кроме нормативного акта, - напомнил депутат. - Поэтому как бы мы ни относились, но в 1993 году после принятия Конституции, у нас всё-таки история пошла уже не на спад, а на консолидацию".

На вопрос, "бывает ли идеальная Конституция", Крашенинников ответил, что "идеальная Конституция есть в Великобритании, потому что там ее нет".

12 декабря в России отмечается День Конституции, в этом году главному нормативно-правовому акту страны исполняется 30 лет. В 2020 году Конституция была обновлена, внесенные в нее изменения вступили в силу 4 июля 2020 года.

Павел Крашенинников Конституция Великобритания Госдума
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