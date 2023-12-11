МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России выступили против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости" и временных ограничений, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации "средней скорости", а также временных ограничений на информационных табло и знаках", - говорится в сообщении Волк в ее телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтранс РФ предлагает начать штрафовать автомобилистов за нарушение предписаний на "динамических информационных табло" или "знаках переменной информации".

В настоящее время ГИБДД штрафует водителей только за нарушение предписаний постоянных дорожных знаков.