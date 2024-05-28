ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о планах перенести неэффективные комплексы фотовидеофиксации на наиболее аварийные участки дорог. Он сказал об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

"Мы, конечно, очень жестко подходим к тому, чтобы излишних камер не было, чтобы они стояли на тех местах, которые четко определены. Я уверен, что мы еще не только подчистим те камеры, которые, скажем так, неэффективно работают, но и сумеем их непосредственно перевести на те участки, где сегодня это крайне необходимо - где совершаются ДТП", - сообщил Черников.

Сейчас, по его словам, на автодорогах установлено почти 29 тысяч подобных комплексов. "И там, где они установлены, видно, что снижение аварийности на этих участках происходит", - отметил он.

Черников напомнил, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу подготовленный Минтрансом проект постановления, в котором будут учтены новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. Новый закон устанавливает общие правила для систем фиксации нарушений, в том числе допустимые места установки и порядок согласования монтажа, а также расстояние от предупреждающих знаков до самой камеры.