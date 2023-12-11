Власти Поморья предложили включить проект глубоководного порта в Архангельске в план развития СМП

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ в Архангельске предложил включить проект строительства глубоководного района архангельского порта в план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года.

"Я бы попросил по итогам нашего сегодняшнего совещания дать поручения правительству России, правительству Архангельской области, ГК "Росатом" проработать вопрос строительства и развития Архангельского транспортного узла и включить проект строительства глубоководного порта Архангельска в план развития Севморпути до 2035 года как стратегический документ более высокого уровня", - сказал Цыбульский на совещании, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в настоящее время наблюдается дефицит глубоководных районов в акватории Севморпути, что является препятствием к его развитию и выходу к 2035 году на грузооборот более 200 млн тонн в год.

"Здесь Архангельск мог бы стать важной точкой по развитию Севморпути. У нас есть проект по развитию Архангельского транспортного узла до 2035 года, он предполагает строительство нового глубоководного района архангельского порта", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года. Согласно ему, строительство терминала и глубоководного морского района будет идти в несколько этапов. Так, инвесторы и правительство Архангельской области в 2024 году должны разработать инвестиционную декларацию, которую рассмотрит Росморречфлот. Разработка проектной документации должна завершиться в 2025-2026 годах, тогда же планируется начать строительство. Ввод в эксплуатацию нового терминала и глубоководного района морского порта Архангельск намечен на 2031 год.

Ответственным за реализацию плана определен Минтранс.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области сообщала, что грузооборот морского порта Архангельск в 2022 году составил более 6,6 млн тонн.