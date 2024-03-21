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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Росатом" оценил потребность арктического флота для СМП в 160 судов до 2030 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" видит потребность в работе на Северном морском пути 160 судов высокого ледового класса к 2030 году для экспорта продукции арктических проектов. Об этом говорится в презентации замгендиректора "Росатома" - директора дирекции СМП Вячеслава Рукши, представленной в ходе экспертного совета по Севморпути в Госдуме.

Согласно презентации, для перевозок грузов по СМП расчетная потребность в дополнительном флоте для каботажного плавания оценивается в 50 судов ледовых классов Arc 4-7.

Еще 10 универсальных судов (до 25 тыс. тонн) ледового класса Arc 5 необходимо для "северного завоза".

В сегменте балкерных перевозок потребуется 3 судна среднего тоннажа (до 40 тыс. тонн) класса Arc 4 и 25 балкеров большого тоннажа (до 100 тыс. тонн) класса Arc 5.

Потребность в контейнеровозах класса Arc 7 к 2030 году оценивается в 15 судов, из них 9 судов контейнеровместимостью до 5 тыс. TEU и 6 судов среднего тоннажа (до 700 TEU).

Танкерный флот для перевозки СПГ и газоконденсата по СМП в 2023 году состоял из 17 судов, говорится в презентации, к 2030 году потребность флота в этом сегменте оценивается в 39 судов.

Кроме того, согласно презентации, необходимо строительство 11 нефтяных танкеров большого тоннажа (до 120 тыс. тонн). По данным на 2023 год нефтяной флот перевозок по СМП состоит из 7 нефтетанкеров среднего тоннажа до 40 тыс. тонн.

По данным на 2023 год на СМП работает 30 судов, в процессе строительства находится 33 судна, к 2030 году потребуется построить 97 судов.

Росатом СМП Северный морской путь
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