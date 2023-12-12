Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Глава Поморья попросил Путина ускорить расселение аварийного жилья

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский попросил президента РФ выделить региону в 2024 году средства, изначально запланированные в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья после 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Поморья.

"Я бы просил вашего поручения. Нам нужно строить новое жилье. Я не говорю о дополнительных средствах. Те деньги, которые запланированы на реализацию второго этапа программы переселения - то есть после 2025 года - передвинуть уже на следующий год, чтобы мы могли начать переселять, потому что это самая пострадавшая категория - люди, которые живут в аварийных домах. Надо срочно помогать", - приводит пресс-служба слова Цыбульского на двухсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что Архангельская область является антилидером по количеству аварийного жилья.

"По первому этапу программы переселения, который рассчитан с 2019 до 2025 года, нам нужно в целом расселить 457,8 тыс. кв. м жилья, то есть порядка 26 тыс. человек еще нуждаются в переселении", - сказал он.

Всего же по состоянию на 1 октября 2023 года, на территории Архангельской области признаны аварийными боле 5,3 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают около 66 тыс. человек, это почти 7% населения региона. Наиболее сложная ситуация связана со 135 домами, сошедшими со свай.

По информации Цыбульского, на 1 декабря 2023 года в области расселено 323 тыс. кв. м, переселено 17,8 тыс. человек.

Архангельская область Александр Цыбульский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

Что произошло за день: понедельник, 11 декабря

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Кабмин РФ запретил экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

МВД РФ выступило против наказания водителей за превышение "средней скорости"

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Медведев заявил, что новая Конституция РФ не нужна, но будут точечные изменения

В Минобороны РФ заявили, что Украина может применить боевые отравляющие вещества

ВМФ России усилен двумя новыми атомными подлодками

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });