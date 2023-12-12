Глава Поморья попросил Путина ускорить расселение аварийного жилья

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский попросил президента РФ выделить региону в 2024 году средства, изначально запланированные в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья после 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Поморья.

"Я бы просил вашего поручения. Нам нужно строить новое жилье. Я не говорю о дополнительных средствах. Те деньги, которые запланированы на реализацию второго этапа программы переселения - то есть после 2025 года - передвинуть уже на следующий год, чтобы мы могли начать переселять, потому что это самая пострадавшая категория - люди, которые живут в аварийных домах. Надо срочно помогать", - приводит пресс-служба слова Цыбульского на двухсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что Архангельская область является антилидером по количеству аварийного жилья.

"По первому этапу программы переселения, который рассчитан с 2019 до 2025 года, нам нужно в целом расселить 457,8 тыс. кв. м жилья, то есть порядка 26 тыс. человек еще нуждаются в переселении", - сказал он.

Всего же по состоянию на 1 октября 2023 года, на территории Архангельской области признаны аварийными боле 5,3 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают около 66 тыс. человек, это почти 7% населения региона. Наиболее сложная ситуация связана со 135 домами, сошедшими со свай.

По информации Цыбульского, на 1 декабря 2023 года в области расселено 323 тыс. кв. м, переселено 17,8 тыс. человек.