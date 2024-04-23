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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Бастрыкин инициировал мониторинг расселения аварийного жилья

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о переселении людей из ветхого и аварийного жилья и инициировал сплошной мониторинг этой ситуации по стране с целью процессуального реагирования, сообщили в ведомстве.

По данным СК, всего на начало 2024 года признано аварийными 70 тысяч зданий, в которых "продолжают проживать более миллиона граждан, из них 333 тысячи находятся в ненадлежащих условиях свыше пяти лет".

"За 2023 год возбуждено в пять раз больше уголовных дел о преступлениях в названной сфере, чем в 2022 году", - сказано в пресс-релизе.

Бастрыкин "поручил всем руководителям следственных управлений обеспечить сплошной мониторинг информ-пространства для выявления сведений о проживании граждан в аварийном жилье" и "потребовал обеспечить четкую уголовно-процессуальную реакцию по всем таким фактам".

Александр Бастрыкин СКР
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