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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех"), сказано в материалах судебной картотеки.

Сумма исковых требований составляет почти 11,3 млрд руб., материалы, разъясняющие суть требований, не опубликованы.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Минпромторг РФ Арбитражный суд Москвы ОДК
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