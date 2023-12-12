Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех"), сказано в материалах судебной картотеки.

Сумма исковых требований составляет почти 11,3 млрд руб., материалы, разъясняющие суть требований, не опубликованы.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.