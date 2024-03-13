Суд отказал Минпромторгу РФ в иске на 11,3 млрд руб. к ОДК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу РФ в иске на 11,3 млрд рублей к "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех").

"В иске отказать полностью", - сказано в материалах судебной картотеки.

Иск был подан в начале декабря. Суть требований в материалах не разъясняется - сказано лишь, что ответчик их не признал и выступил с доводами по отзыву.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.