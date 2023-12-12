В РФ создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило постановление о создании в следующем году единого регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами; он поможет оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов, сообщается на сайте правительства.

"В России продолжается работа над развитием системы оказания медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и совершенствованием механизмов оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования", - говорится в опубликованном во вторник сообщении.

Отмечается, что единый регистр поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для таких пациентов лекарств и финансовых ресурсов.

Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него, в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении.

"Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации", - отмечается в сообщении.

Регистр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав.

Создание единого регистра предусмотрено в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, который был утвержден правительством в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина.