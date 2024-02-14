Путин потребовал сократить до минимума заболеваемость гепатитом С к 2030 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость гепатитом С в России должна быть снижена до минимума к 2030 году, заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий президент Владимир Путин.

"До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. На это направлена специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал он.

Президент также отметил, что сегодня больше половины онкологических заболеваний выявляются на начальной стадии. Кроме того, на 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% - лучевой терапии. Путин отметил, что с 2020 года проводится протонная терапия.

"Созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний, но нам, безусловно, нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу. Обращаю внимание коллег в правительстве и в регионах РФ, все наши меры должны быть обеспечены необходимым объемом финансирования", - сказал президент.