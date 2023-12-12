В Думе законопроект о долевом страховании жизни рекомендован ко II чтению

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к рассмотрению во II чтении законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ), сообщил "Интерфаксу" один из участников обсуждения.

Как планируется, документ может быть вынесен на рассмотрение Госдумы во II чтении 14 декабря и в III чтении - 15 декабря .

Законопроект № 216703-8 о ДСЖ в I чтении Госдума приняла 19 июля 2023 года, он предусматривает введение в России нового вида страхования жизни с инвестиционной составляющей, аналог такого полиса в международной практике известен как unit-linked.

По замыслу разработчиков проекта, ДСЖ будет, с одной стороны, работать как классическое страхование, с другой стороны, предполагается возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные гражданами инвестиционные паи.

Согласно законопроекту, для осуществления операций в рамках ДСЖ страховщик может получить лицензию управляющей компании (УК) или может работать через уже действующую на рынке УК.

Программа ДСЖ предполагает возможность для страхователя инвестировать средства только в ПИФы. В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако такое право страхователя подразумевает, что инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик.

Договор ДСЖ допускает "комбинацию объектов" страхования. Выплата по полису ДСЖ складывается из двух частей и состоит из инвестиционной части, связанной с паями, а также непосредственно с рисковой страховой выплатой или выплатой "по дожитию" (достижением обусловленного договором срока - ИФ). Четкая пропорция этих частей в полисе поправками и законопроектом не определяются. В тексте поправок, подготовленных ко II чтению, отмечается, что страховая часть должна быть "существенной".

Договор ДСЖ должен содержать исчерпывающий перечень сделок с инвестиционными паями. При осуществлении долевого страхования жизни сделки с инвестиционными паями совершаются в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" (от 29 ноября 2001 года 156-ФЗ).

Размер страховой выплаты (страховой суммы по договору) или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. На инвестиционные паи, приобретенные при осуществлении долевого страхования жизни, не может быть обращено взыскание по долгам страховой организации.

Полис ДСЖ также позволяет владельцу получать дополнительные сервисы от страховщика, в том числе по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

На договор ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении договоров добровольного страхования жизни в части особого порядка наследования и налоговых льгот.

Предполагается, что размер инвестдохода, подлежащего распределению по полису ДСЖ, определяется страховщиком. Порядок расчета указанного дохода и методика его распределения между договорами страхования жизни будут разрабатываться Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Контроль за соблюдением страховой организацией положений договора ДСЖ осуществляется специализированным депозитарием.

Закон о ДСЖ в случае принятия вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.