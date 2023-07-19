Госдума приняла в I чтении законопроект о долевом страховании жизни

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ), который вводит в России новый вид страхования - жизни с инвестиционной составляющей.

Законопроект (№216703-8), который вводит в российское правовое поле продукт, известный в мировой практике как unit-linked, был внесен в Госдуму в конце октября 2022 г. группой депутатов и сенаторов.

По замыслу авторов, ДСЖ будет, с одной стороны, работать как классическое страхование, с другой стороны, предполагается возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные гражданами инвестиционные паи.

Проект предусматривает, что для осуществления ДСЖ страховщику, помимо получения лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, потребуется также получить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Но есть вариант, который предполагает возможность работы по линии ДСЖ страховщику без получения дополнительных лицензий: при условии передачи средств в доверительное управление управляющей компании.

В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако такое право страхователя подразумевает, что инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик. В настоящее время действующие договоры, относящиеся к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) предполагают 100%-ную гарантию возврата капитала.

Таким образом, размер страховой выплаты (страховой суммы по договору) или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев.

Согласно законопроекту, в ДСЖ инвестиционная часть премии по полису может быть направлена на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных исключительно для неквалифицированных инвесторов.

Размер инвестдохода, подлежащего распределению по полису ДСЖ, определяется страховщиком. Порядок расчета указанного дохода и методика его распределения между договорами страхования жизни устанавливаются Всероссийским союзом страховщиков.

На инвестиционные паи, приобретенные при осуществлении долевого страхования жизни, не может быть обращено взыскание по долгам страховой организации, отмечается в проекте документа.

Полис ДСЖ позволяет владельцу получать дополнительные сервисы от страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Так, согласно законопроекту, в соответствии с условиями договора страхования страховщик в счет страховой выплаты (страховой суммы) вправе организовать оказание медицинских услуг застрахованному лицу и оплатить медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу.

Предполагается, что закон о ДСЖ в случае принятия вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

На договор ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении договоров добровольного страхования жизни в части особого порядка наследования, налоговых льгот - речь идет о получении социального налогового вычета, освобождения от уплаты НДФЛ.