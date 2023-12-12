Отели Москвы распроданы на новогоднюю ночь

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Туроператоры отмечают значительный рост продаж туров в Москву на Новый год и январские каникулы, номера в отелях города практически распроданы на новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Бронировать Москву на Новый год туристы начали с октября и продолжают по сей день, сообщила гендиректор компании "7 холмов" Ирина Левина.

"В сборные группы еще можем добавить людей, есть несколько свободных мест, а вот под организованные группы мест не подтвердить, отели давно на стопах, прежде всего сегмент 3-4*", - сказала она.

В компании "Алеан" также подтвердили, что во многих отелях Москвы на Новый год номеров уже нет.

"На Москву приходится 5% бронирований от всего количества новогодних продаж на текущий момент. Сейчас объемы на 60% превышают показатели аналогичного периода 2022 года. Столичный номерной фонд на новогодние праздники загружен на 96% и большую часть туров купили еще в октябре-ноябре", - рассказала руководитель пресс-службы компании Ирина Романова.

По данным "Алеана", этом году большим спросом среди всех туристов, включая школьные группы, пользуется выставка-форум "Россия" на ВДНХ, также традиционно запрашивают Красную площадь, Кремль, Третьяковскую галерею.

"У нас уже две недели как все продано, это основное отличие от нескольких предыдущих лет. Банкеты тоже быстро разошлись. Также заметили в этом году, что индивидуалы запрашивали не просто бюджетное размещение в гостинице ближе к центру, а отели со спа, саунами, бассейнами. И все хотят посетить выставку "Россия" на ВДНХ", - рассказала генеральный директор компании "Виадук-тур" Лариса Федорова.

По словам Романовой, в первую очередь были распроданы бюджетные туры с размещением в отелях 3-4* с хорошим соотношением цены и качества. В среднем стоимость тура в столицу выросла на 10-15% к показателям 2022 года.