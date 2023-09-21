Продажи экскурсионных туров по России этой осенью выросли на 10-20%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что в сентябре традиционно наблюдается снижение активности туристов, продажи экскурсионных туров этой осенью выросли на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сообщает btb-издание RTN со ссылкой на данные туроператоров.

"В сентябре всегда наступает затишье, потому что 60% туристов отдыхают и вообще путешествуют летом. У нас в лидерах экскурсионный Санкт-Петербург, но и там высокий сезон - лето. При этом продажи в экскурсионном сегменте сейчас на 20% выше прошлогодних показателей", - сообщил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он отметил, что в прошлом сентябре продажи по Петербургу упали в 2,5 раза к августу, по Краснодарскому краю - вдвое, Золотое кольцо показало чуть меньшее падение объемов - на 25%. Ромашкин напомнил, что на результаты осени 2022 года во многом повлияло объявление частичной мобилизации, и в конце сентября - в октябре был большой процент аннуляций.

На первом месте по продажам у "Дельфина" Петербург, на втором - Казань, далее Калининградская область, на четвертом - Золотое кольцо, замыкает пятерку лидеров Москва.

По словам Ромашкина, в 2023 году стоимость экскурсионных туров выросла на 12-14% по всем направлениям. "Но сейчас сложно предсказать, как могут измениться цены ближе к концу года", - заключил он.

Директор департамента продукта и бронирования компании "Мультитур" Евгения Кизей сообщила, что осенью особой популярностью пользуются туры в Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан, а также круизы на теплоходах из Москвы.

"Особой разницы в выборе направлений по сравнению с прошлым годом не отмечаем. Средняя продолжительность поездок 3-4 дня. В целом наблюдаем рост продаж экскурсионных туров, но небольшой - 10-15%. Сейчас активно продаются туры на ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы", - сказала она.

В компании "Алеан" наблюдают спрос на осенние экскурсионные туры на уровне прошлого года. По объемам в топе - Калининград, Северный Кавказ, Казань, глубина бронирований - месяц-полтора. По сравнению с осенью 2022 года значительно вырос спрос на Калининградскую область (плюс 69%), Адыгею (плюс 45%). Из ближнего зарубежья заметен интерес к экскурсионным турам в Белоруссию (плюс 59%).

"Традиционным спросом пользуются живописные направления, ассоциирующиеся с золотой осенью: Карелия, города Золотого кольца, Санкт-Петербург с пригородами, Байкал. Также в сентябре, пока открыт купальный сезон, сохраняется стабильный спрос на Дагестан. И на зиму уже бронируют Карелию, Калининград и Байкал", - сказала коммерческий директор Оксана Булах.