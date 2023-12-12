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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Запуск импортозамещенного спутника "Глонасс-К2" планируется в 2025 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Импортозамещенную версию навигационного космического аппарата "Глонасс-К2" планируется запускать с 2025 года, сообщил на Общем собрании Российской академии наук директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, академик Николай Тестоедов.

"С 2025 года предполагается запуск модернизированных спутников "Глонасс-К2" в импортозамещаемом варианте, но многофункциональном, то есть с набором всех разработанных ранее дополнительных навигаций задач", - сказал Тестоедов.

По его словам, аппараты будут продолжать модифицироваться, в том числе по составу навигационных сигналов.

"Эти спутники буду позволять создавать локальные зоны навигации с сигналом в 100 раз более мощным, чем стандартный, тем самым обеспечивая повышение помехоустойчивости", - сказал академик.

Спутники "Глонасс-К2" - доработанный вариант аппаратов третьего поколения серии - "Глонасс-К" (первое поколение - "Глонасс", второе поколение - "Глонасс-М"). Развертывание системы ГЛОНАСС идет одновременно с развитием европейской глобальной навигационной системы Galileo, американской GPS и китайской Beidou.

Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта ГЛОНАСС занимаются "Роскосмос", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева" и АО "Российские космические системы".

ГЛОНАСС РАН Galileo Николай Тестоедов GPS
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