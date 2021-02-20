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Рогозин пообещал полное импортозамещение для спутников "ГЛОНАСС" к 2025 г.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спутники "Глонасс" к 2025 году будут полностью состоять из российской микроэлектроники, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На земле у нас находятся еще один аппарат старого поколения, "Глонасс-М", и "Глонасс-К2", "Глонасс-К" уже с все более и более увеличивающимся числом, долей российской микроэлектроники. К 2025 году, Владимир Владимирович, как и обещал, мы выйдем полностью на абсолютно 100-процентное импортозамещение для "Глонасса"", - сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В июле 2018 года Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

В настоящее время в составе спутниковой группировки системы "ГЛОНАСС" находятся 28 космических аппаратов. По целевому назначению используются 23, два аппарата находятся на техобслуживании, еще две машины – на этапе летных испытаний, один – в орбитальном резерве.

Глонасс Дмитрий Рогозин

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