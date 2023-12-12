Около 150 тыс. человек остались без света в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Массовые отключения электроэнергии зафиксированы в Ростовской области из-за гололеда с порывистым ветром, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС", - написал Голубев.

Он отметил, что сейчас для восстановления электроэнергии задействованы 160 бригад. ПАО "Россети" дополнительно направили в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.