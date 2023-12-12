Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Более 180 тыс. человек остаются без света в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Ростовской области, где произошли массовые отключения электроэнергии из-за ледяного дождя, сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 21:00 мск ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тыс. человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах", - написал Голубев.

Он отметил, что режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе.

Компания "Россети" привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники, добавил Голубев.

Губернатор заверил, что аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно.

Ростовская область Ростов-на-Дону Таганрог Азов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 декабря

Перезапуск калужского завода ПСМА произойдет в ближайшее время

Lux Express и Ecolines возобновят автобусное сообщение между РФ и Финляндией

Россия выходит из Международного консультативного комитета по хлопку

Около 150 тыс. человек остались без света в Ростовской области из-за непогоды

Компания-владелец Альфа-банка попросила признать ее экономически значимой организацией

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Суд приговорил к 10 годам колонии бизнесмена Дмитрия Мазурова по делу о хищениях

Суд приговорил к 10 годам колонии бизнесмена Дмитрия Мазурова по делу о хищениях

Суд в Сыктывкаре оштрафовал социолога Кагарлицкого и освободил

Суд в Сыктывкаре оштрафовал социолога Кагарлицкого и освободил

Пакет законов о добровольцах Росгвардии принят Госдумой

Пакет законов о добровольцах Росгвардии принят Госдумой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });