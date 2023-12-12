Более 180 тыс. человек остаются без света в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Ростовской области, где произошли массовые отключения электроэнергии из-за ледяного дождя, сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 21:00 мск ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тыс. человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах", - написал Голубев.

Он отметил, что режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе.

Компания "Россети" привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники, добавил Голубев.

Губернатор заверил, что аварийно-восстановительные работы будут вестись круглосуточно.