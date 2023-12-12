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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Путин заявил о необходимости неукоснительного исполнения решений КС РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Решения Конституционного суда РФ подлежат неукоснительному соблюдению, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Мы уже говорили: и правительство, и администрация исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению", - сказал Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Президент подчеркнул, что настраивает всех коллег на работу по взаимодействию с Конституционным судом. "Я хочу вас поблагодарить за то, как выстроена, конструктивно выстроена эта работа, принципиально, но конструктивно. Знаю, что возникают иногда и непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти, но, собственно говоря, для этого и Конституционный суд - для того, чтобы следить за соблюдением Основного закона страны", - сказал Путин.

Владимир Путин КС РФ
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