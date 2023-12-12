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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Около 65% россиян считают Конституцию отвечающей нуждам народа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нынешнюю Конституцию в полной мере отвечающей нуждам страны и народа считают 65% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что чаще всех такого мнения придерживается молодежь 18-24 лет (78%).

Противоположной точки зрения придерживаются 20% сограждан.

Оставшиеся 15% сограждан затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

По данным ВЦИОМ, хорошо знакомы с положениями Основного закона или имеют о них общее представление 81% россиян, совершенно не представляют себе содержания Конституции 18% сограждан, 1% респондентов затрудняются оценить свое знание Основного закона.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 3 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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