Электроснабжение Таганрога планируется восстановить до полуночи

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 жителей Таганрога Ростовской области остаются без света из-за аварий на линиях, сообщил глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале во вторник.

"В Таганроге, как и на большей части Ростовской области, сохраняются неблагоприятные погодные условия - гололед, порывистый ветер, ледяной дождь. (...) В настоящее время в городе энергетики ведут работы в районе ТЦ" Арбуз". Без электроэнергии сейчас 553 абонента", - написал Фатеев.

Он отметил, что в течение 1,5 часов электричество планируется восстановить.

Как сообщалось, в Ростовской области произошли массовые отключения электроэнергии из-за ледяного дождя.