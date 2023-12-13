Общее собрание РАН: биполярный мир завершился, каким будет новый?

Академик Александр Дынкин выступил с докладом о будущем мирового порядка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент ИМЭМО РАН имени Е.М.Примакова академик Александр Дынкин на общем собрании Российской академии наук выступил с докладом "Трансформация мирового порядка: экономика и технология". О его основных идеях рассказывает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: С моей точки зрения, это был один из самых интересных докладов первого дня общего собрания. Он фактически развивает концепцию Евгения Примакова о многополярном (полицентричном) мировом порядке. Впервые она была сформулирована еще в 1996 году, но, как и все новое, не сразу была принята. Шли годы и концепция, по словам Александра Дынкина, "стала мощной альтернативой западным подходам". И сегодня многополярность признана в мировой политологии, вошла в систему понятий и язык международной дипломатии, а также используется в доктринальных документах РФ.

Академик Дынкин, развивая эту концепцию, предложил "сценарий новой биполярности как один из вариантов мирового развития" в 2015 году. И сегодня уже многие исследователи - и китайские, и американские - говорят о формировании китаецентричного и американоцентричного полюсов.

Именно обсуждению проблемы "многополярность – новая биполярность" и посвятил свое выступление академик Дынкин.

Новый миропорядок будет формироваться не менее 10 лет

Мировая история свидетельствует, сказал докладчик, что новый мировой порядок возникает, как правило, после завершения очередной войны. "Кухней", где готовился мировой порядок, обычно выступала Европа.

Поясняя этот вывод, он привел оригинальную историческую систематизацию международных отношений: первая система миропорядка - Венская, началась после окончания наполеоновских войн и просуществовала 100 лет. Такое долгожительство академик объясняет "однородностью" политических систем ее гарантов. Затем, после Первой мировой войны, возникла Версальская система, которая продержалась всего 20 лет. Затем Ялтинско-Потсдамская, сформированная победителями во Второй мировой войне, которая просуществовала уже 45 лет, и которая "мыслилась как полицентричная, но быстро выродилась в биполярную". А с началом холодной войны и с роспуском Варшавского договора и СССР "она превратилась в однополярную с доминированием Запада и прежде всего США. И, конечно, без учета интересов России. К тому же с 2018 года началась дискриминация и Китая".

Анализируя развитие этих систем миропорядка и причины их слома, Дынкин делает вывод, что "февраль 2022 года можно считать формальной датой завершения однополярного мира".

Начало известно, но возникает вопрос: как долго будет строиться новая система? Докладчик дает ответ и на этот вопрос: "Сегодня можно прогнозировать, - сказал он, - что до обретения миром новой пост-однополярной системы устойчивости пройдет не менее 10 лет".

Центр экономической гравитации переместился на границу Индии и Китая

Академик напомнил, что ученые-экономисты заимствовали из физики понятие "гравитация", применив ее к созданию понятия "центр экономической гравитации" (ЦЭГ). Упрощенно говоря, это "географическая точка равновесия ВВП, торговых и инвестиционных потоков стран". После рассмотрения движения по миру "центра экономической гравитации" за последние 1000 лет, академик отметил, что "самый веский сдвиг ЦЭГ произошел в первые 10 лет нынешнего тысячелетия и связан он с возвышением Китая".

По расчетам ученых ИМЭМО, до 2050 года "будущее положение планетарного центра экономической активности окажется на границе Индии и Китая". Но при этом ученый отмечает, что, естественно, "войны могут относительно резко деформировать естественный ход вещей".

Гравитация применяется и к военной сфере

Дынкин: Метод центра гравитации можно применить и к арсеналам стратегических и тактических вооружений. Во время Карибского кризиса было огромное преимущество США, затем четкий северо-восточный маршрут - создание превосходящего ядерного потенциала в СССР. Но с ростом ядерных арсеналов Индии, Пакистана, Северной Кореи и бурным строительством стратегических и тактических ядерных систем Китая на фоне стабильности ядерных потенциалов России и США центр военной гравитации последовал за центром экономическим. Но последовал он с лагом в 20 лет, что отражает геополитические амбиции азиатских держав.

Корр.: По его мнению, все это однозначно говорит о конце системы однополярности и подтверждает аргументы в пользу многополярности.

Технологический прогресс будет основываться на интеллектуальных технологиях

Дынкин: Экономисты традиционно измеряют темпы технологического прогресса с помощью показателя совокупной факторной производительности (СФП). Упрощенно говоря, это та часть экономического роста, которая объясняется не увеличением затрат факторов производства - труда и капитала, а повышением эффективности их использования. Под технологическим прогрессом понимается не только собственно генерация новых научных и технологических идей, но обязательно и их массовое тиражирование.

Корр.: По данным академика, динамика прироста индикатора СФП в развитых странах на протяжении последних многих лет устойчиво снижается. Особенно это заметно с середины 2000-х годов. Сегодня этот прирост ниже 1,5% или даже один процент.

Дынкин: Основные эффекты третьей промышленной революции (компьютерной революции) оказались сейчас по большей части исчерпаны, а новых прорывных технологий всеобщего назначения, таких как электричество, двигатели внутреннего сгорания, компьютеры и мобильная связь, не появилось.

Однако похоже, что интеллектуализация технологий, подходов к управлению проектами, информатизация просто не укладываются в сложившиеся много лет назад взгляды на прогресс исключительно в традиционных факторных категориях. Растут масштабы знаний, происходит формирование новых специальностей, возрастает роль эмоционального интеллекта, когнитивных функций. Все это драматически меняет структуру капитальных активов.

С начала века и до кризиса 2008 года больше половины увеличения вклада капитала (инвестиций) в рост выпуска приходилось на оборудование, а в 2019-2021 годы почти 63% такого увеличения давали уже активы с интеллектуальной собственностью!

Это говорит "о перефокусировке технологического прогресса с конечной продукции на интеллектуальные технологии". Это, в свою очередь, позволяет производить инновационные продукты и услуги, ориентированные на высокосегментированный спрос.

Сейчас возникли надежды на то, что темпы технического прогресса могут ускориться под влиянием разработки искусственного интеллекта, который даст старт новой промышленной революции. Кроме того, искусственный интеллект - одна из критических областей и с точки зрения достижения технологического суверенитета.

Корр.: Академик привел слова президента РФ Владимира Путина, который назвал искусственный интеллект "сквозной универсальной и, по сути, революционной технологией". И делает вывод ,что "ожесточенная конкуренция в сфере высоких технологий приводит к изменению стандартов, юридических норм и правил в этой сфере, что фактически является еще одним аргументом в пользу новой биполярности".

Демография и технологии тесно связаны

Дынкин: К середине века Россия, согласно прогнозам ООН, по численности населения опустится с нынешнего девятого места на 14-е, оставаясь при этом самой населенной страной в Европе. Однако старение населения представляется более существенной проблемой в связи с ростом доли пожилых людей, а они, как правило, находятся вне рынка труда. Уже сегодня каждый десятый житель планеты старше 65 лет, а здравоохранение составляет 10% глобального ВВП.

В этом смысле трудно переоценить значение медицинских технологий, которые способны увеличивать не просто продолжительность, но продолжительность здоровой и социально активной жизни людей и тем самым ослаблять напряженность на рынке труд

С проблемой старения серьезно связана и проблема "торможения инновационной активности". Это касается людей до 40 лет, доля которых будет падать в течение всего 21-го века, а именно эти люди являются основными генераторами и потребителями инноваций… Ожидаемая напряженность на мировом рынке новых поколений инноваторов еще больше обостряет межстрановую конкуренцию за этот самый дефицитный ресурс.

Корр.: Президент ИМЭМО считает, что пока этот риск микшируется многочисленностью молодежных когорт в Китае и Индии. "Именно поэтому в этих двух странах фиксируется почти экспоненциальный рост патентования, массированного реинжиниринга и, соответственно, среднего класса".

По его мнению, "демография дает Индии преимущество до 2060 года". "Это уже видно по темпам роста ее экономики. В сочетании с переносом туда высокотехнологических инвестиций, вкладом индийской диаспоры у страны хорошие перспективы. От позиции Индии во многом зависит будущее архитектуры мирового порядка по любому сценарию. Американцы это понимают и последние 20 лет буквально "вцепились" в эту страну".

Трансформация идеологий

Корр.: В докладе отмечается, что в экономической теории и политике на Западе намечается разворот в сторону огосударствления экономики. Этот выбор дополнительно закрепил финансовый кризис 2008-2009 годов, а пандемия коронавируса придала ему вообще невиданные масштабы.

Он отмечает, что в США как демократы, так и республиканцы "активно пропагандируют промышленную политику, отказ от свободы торговли, установление жесткого контроля над технологическими IT-гигантами и т.д.

Значительная часть доклада посвящена нарастанию жесткой конфронтации в сфере идеологии. Он отмечает, что "доминирующие на Западе идеологемы не совместимы ни с нашими отечественными, ни с китайскими ценностно-политическими проектами. И это еще один шаг к биполярности".

Что показал уходящий год?

Корр.: Докладчик подробно остановился на событиях уходящего года и их значении для установления нового миропорядка.

По его мнению, "уходящий 2023 год показал, что мировая динамика не может ждать, пока Запад придет к осознанию бесперспективности не только эскалации, но и просто продолжения украинского конфликта". Он в связи с этим привел в пример результаты встречи G20 в Нью-Дели, считая, что там мировое сообщество сделало первый шаг к "постглобальному миру".

Дынкин считает, что одним из важнейших событий 2023 года было расширение объединения БРИКС. Обращает внимание при этом на то, что потенциально, совокупная экономическая мощь входящих в него стран может составить 67 млрд долларов, что превышает суммарный ВВП стран "семерки". Еще 17 стран - в "листе ожидания". Он считает, что перед Россией, к которой переходит председательство в БРИКС в 2024 году, "стоит задача активизации согласованной экономической, финансовой и технологической политики стран - членов БРИКС". По его мнению, и БРИКС и G20 являются "институциональными блоками полицентричного мира".

Каким будет будущий миропорядок

Дынкин: Какая из двух тенденций - к биполярности или полицентризму - возьмет верх, сегодня сказать сложно, возможно их сопряжение. Скажем, на глобальном Севере - жесткая биполярность, а на глобальном Юге - полицентризм. На севере уже просматривается биполярность: военная, экономическая и технологическая.

Корр.: Академик подтверждает этот вывод примерами, что за последние 10 лет Китай в ШОС, а США - в Евроатлантике заметно вырвались вперед. При этом разъединение экономик США и Китая, замечает он, идет пока не по каналу торговли, а по каналу технологий и инвестиций. В частности, в первой половине уходящего года приток прямых иностранных инвестиций в КНР упал до исторических минимумов. Одновременно и макрорегион АТР приобретает большую внутреннюю динамику по сравнению с Европой и Северной Америкой.

Дынкин подчеркивает, что одновременно с биполярностью сохраняется и тренд полицентричности, что особенно заметно по отношению к палестино-израильскому конфликту. В частности, Индия и Турция изначально заняли диаметральные позиции. Исходя из этого президент ИМЭМО считает, что "это тоже контуры пост-однополярности, когда новые центры силы, принимая решения, все больше руководствуются своими интересами, а не "правилами" или советами Вашингтона, Пекина или Москвы".

Будущий миропорядок не будет бесконфликтным

По мнению Дынкина, "не стоит надеяться, что будущий мировой порядок будет бесконфликтным". "Мир сохранит многообразие, различия потенциалов стран и их конкуренцию. Важно, чтобы, несмотря на это, уважались интересы больших и малых стран, а проблемы решались путем конструктивного диалога".

Он считает, что "будущий мировой порядок формируется на наших глазах". И что многополярный мир, как его видел академик Евгений Примаков, "предпочтительнее для России как развитой, самодостаточной и суверенной страны". Но такой мир требует и новой системы глобального управления. К таким институтам управления, по его мнению, можно отнести БРИКС, G20, ШОС и ЕАЭС.

Подводя итоги, он отметил, что "есть весомые аргументы как в пользу многополярности, так и новой биполярности, окончательные выводы здесь пока преждевременны". "Нам стоит быть готовыми к любому варианту развития событий".

Вопрос, ответ на который дадут выборы в 40 странах мира

Дынкин: Фундаментальный вопрос, на который у меня нет сегодня ответа: насколько вероятно установление нового мирового порядка без большой войны? В 2024 году в 40 странах мира, на которые приходится более 40% мирового ВВП и населения, пройдут выборы. Возможно, их результаты прояснят наше видение ближайшего будущего.