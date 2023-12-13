Первый день общего собрания РАН: начали с итогов

Президент академии Геннадий Красников рассказал, какие проблемы удалось решить с момента его избрания, другие доклады были посвящены проблемам кадров и использования ИИ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве прошел первый день работы общего собрания членов Российской академии наук. Оно посвящено обсуждению вопроса о роли академии в решении проблем научно-технологического развития РФ. На эту тему заслушано десять докладов.

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Власть по-другому стала смотреть на РАН

Первый доклад в повестке дня был о развитии микроэлектронных технологий в стране. Докладчик - президент РАН академик Геннадий Красников.

Он сразу оговорился, что отчет о проделанной работе планируется на май, но он хотел бы кратко сообщить членам академии о некоторых вопросах, которые удалось решить за прошедшее после выборов время.

На первое место он поставил тот факт, что за истекший период "взаимодействие со всеми ветвями власти существенно усилилось". Надо напомнить, что эта проблема активно поднималась всеми участниками предвыборной гонки за место президента РАН. Предыдущее руководство все кандидаты упрекали за то, что у академии и ее руководителей нет серьезных деловых отношений с органами власти, что не позволяет решать важнейшие вопросы развития академии наук. Новому руководству эту проблему удалось устранить, что сразу проявилось в принятии важного решения об отказе от категорийности научных институтов.

Это действительная серьезная тема, так как раздел институтов по категориям сильно затруднял их работу. На практике только институты первой категории могли рассчитывать на хорошее (относительно возможностей) снабжение аппаратурой, да и на повышение зарплат. В перерыве заседания можно было услышать много хвалебных эпитетов в адрес нового президента.

В числе других успехов отмечалось двукратное повышение количества экспертиз, выполненных членами академии, а также привлечение академии к экспертизе дорожных карт правительства по десяти важнейшим направлениям экономики и установление новых подходов к формированию госзаказов.

Все эти вопросы активно поднимались во время предвыборной кампании. Так что можно сказать, что первым пунктом работы общего собрания фактически был отчет Президента РАН о выполнении предвыборных обещаний.

И еще один важный показатель отношения представителей органов власти к РАН. В числе тех, кто приветствовал членов академии, были, как и ранее, помощник президента РФ по науке и министр по науке и образованию. Но на этот раз были даже некоторые профильные министры и руководители госкорпораций.

Микроэлектроника меняет мир!

После этого сообщения Геннадий Красников остановился на вопросах развития микроэлектроники. Он уже много лет работает в области физики полупроводниковых приборов и был академиком - секретарем соответствующего отделения РАН. Докладчик отметил, что "микроэлектроника - это та отрасль, которая меняет мир". Он посвятил участников собрания в тонкости развития транзисторной технологии и подчеркнул, что "в ближайшее десятилетие мы не видим альтернативы микроэлектронным технологиям". Для их развития в стране необходимо производить "особо чистые материалы". К их качеству предъявляются очень высокие требования, потому что только с их помощью можно "наладить особую методику измерения".

Красников: Мы начали заново формировать производственную технологическую цепочку с привлечением институтов из области химической физики, Института проблем микроэлектронных технологий, Института физики твердого тела и других.

В настоящее время запущена большая программа по электронному машиностроению. В ней тоже участвуют и активно взаимодействуют наши академические институты по разработке различного оборудования. На 2026 год выделено 86 млрд рублей для производства специальных материалов, 135 млрд руб. запланированы только на научно-исследовательские работы (НИОКР). Они включают развитие электронного машиностроения. Эта программа очень важная. Почему? Потому что мы в свое время отстали в развитии микроэлектроники и жили, так сказать, в магазинах. Согласно этому поведению, мы считали, что все материалы, необходимые нам, мы купим. Нужно только получить технологии. Но оказалось, что нам нужно восстановить ту практику, которая была в Советском Союзе: самим производить особо чистые материалы и развивать свое электронное машиностроение. И такие работы ведутся.

Сегодня эти задачи интересны фактически для всех отделений РАН. Я думаю, что в ближайшие четыре-пять лет мы увидим качественные изменения состояния микроэлектронной технологии в стране.

Кадры решают все!

Корр.: Естественно, говоря о научно-технологическом развитии страны, нельзя не думать о подготовке кадров. Именно этой проблеме был посвящен доклад ректора МГУ, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего.

Садовничий: Когда идет процесс изменения в большой системе, то естественно возникают трудности. И главное из них - запаздывание. Мы знаем, как работает резерв подготовки кадров для управления. Он хорошо работает. Но сейчас не менее важен кадровый резерв для обеспечения стране технологического суверенитета. Эта система должна предусматривать материальную поддержку лучших специалистов, начиная со старших курсов университета, стипендиями, грантами, и должны быть налажены механизмы содействия в последующем трудоустройстве.

На создание такого резерва направлен федеральный проект "Передовые инженерные школы". Он является частью госпрограммы, утвержденной правительством. Согласно этому проекту в 2022 году у нас в стране было открыто тридцать передовых инженерных школ на базе ведущих вузов в 15 регионах страны. Несколько дней назад к ним присоединилось еще двадцать школ. Их задача: подготовить для наиболее важных секторов экономики кадры, способные создавать инновационные разработки. Обучение в передовых инженерных школах выходит за рамки привычного образовательного процесса. Там уже создаются лаборатории, специальные площадки, даже целые технопарки, оснащенные новейшим оборудованием. Теперь и в университетах мы начнем готовить специалистов по фундаментальной инженерии.

Корр.: Ректор МГУ остановился на проблеме финансирования системы подготовки кадров на производствах, которая, по его мнению, еще далека от разрешения.

Садовничий: Затраты российских компаний на образование работников в среднем оцениваются в один процент фонда оплаты труда. Это предельно мало. Участвовать во всей программе повышения квалификации пока могут себе позволить лишь крупные компании… Университеты должны стать центром привлечения малого, среднего бизнеса для получения дополнительного профессионального образования.

Вузы закрывали бездумно!

Корр.: Все, кто имел хоть какое-то отношение к системе высшего образования последние 10-15 лет прекрасно помнят как под флагом оптимизации бездумно сокращали вузы под любым, даже самым нелепым предлогом, не обращая при этом внимание на высокопрофессиональный состав преподавателей. Зачем-то нужно было уничтожить их. Но кому и зачем, и сколько было закрыто вузов, это оставалось загадкой. Одну из них Садовничий раскрыл в докладе на общем собрании.

Садовничий: Еще одна проблема - концентрация университетов в крупных городах. Высокая концентрация университетского образования получилась вследствие процесса оптимизации вузов, которая началась с 2012 года. За последующие несколько лет общее число вузов сократилось на 42%, в том числе головных - на 23%, их филиалов - на 56%. Особенно сильно сокращение прошло в городах с населением до 250 тысяч человек. Там было закрыто более половины вузов. В результате - более 50% студентов обучается в двух из восьми федеральных округов - в Центральном и Приволжском. В Москве и Санкт-Петербурге обучается 24 процента студентов, а еще в девяти регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, обучается 30 процентов студентов.

В этой ситуации образовательная миграция носит и будет носить отчетливо центростремительное направление. Студенты переезжают в несколько центров, но потом, к сожалению, не возвращаются обратно в регионы.

На укрепление региональной базы подготовки кадров нацелена научно-образовательная программа "Консорциум". Эта программа называется "Вернадский". Она предполагает интеграцию ведущих университетов, региональных вузов, экономических институтов, отдельных сфер бизнеса. Цель - развитие прорывных технологий и разработок в интересах, в первую очередь, развития регионов. На настоящий момент создано 37 консорциумов "Вернадский" субъектами РФ. Еще 15 регионов хотят подключиться в ближайшее время к этому проекту. Об эффективности программы "Вернадский" свидетельствует более 300 успешно реализованных проектов.

К когорте доверенных лиц добавился и искусственный интеллект

Корр.: Академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования, назвал свой доклад "Доверенный искусственный интеллект". Он отметил, что эта тема активно начала обсуждаться с конца 2019-го - начала 2020 года. Причем бизнес считает, что ускоренное внедрение искусственного интеллекта важнее, чем развитие программного обеспечения.

Аветисян: Сейчас искусственный интеллект однозначно ассоциируется с машинным обучением, с нейросетями. Это более-менее разумно. Вспомним, что произошло в 2010 году, когда была открыта база данных на 14 млн изображений. Все они были выложены и с помощью искусственного интеллекта были получены потрясающие результаты. На 100% изображений можно было отличить одного человека от другого и даже кошку от собаки.

Но в последние годы мы говорим о генеративном искусственном интеллекте (система, способная генерировать текст, изображения или другие медиаданные на основе подсказок - ИФ). Более того, говорят даже, что скоро искусственный интеллект заменит человека. Его активно внедряют и в быт.

Успехи искусственного интеллекта, безусловно, связаны в последнее десятилетие с супербыстрым развитием суперкомпьютерных мощностей. Некоторые передовые люди сейчас говорят, что через несколько лет - максимум десятилетие появится другой искусственный интеллект, а сейчас мы живем пока еще в мире слабого искусственного интеллекта. Я не хочу спорить, появится он или нет. Но в мире сейчас уже не стоит вопрос о субъектности искусственного интеллекта. Он признан даже юридически.

Корр.: По словам академика, сейчас речь идет о создании системы безопасности при применении искусственного интеллекта. Поэтому его коллеги одними из первых сформулировали "кодекс этики", к которому уже подключились десятки стран. Кодекс предполагает установление ответственности для пользователей и разработчиков искусственного интеллекта. В частности, его не везде разрешено использовать. Например, сбор биометрии в общественных местах будет запрещен.

Аветисян: Без системы безопасности внедрение ИИ практически будет невозможно. Что означает в быту уязвимость ИИ? Нам все время говорили, например, что беспилотные системы в машинах скоро все заменят, что водителя-человека уже не будет. Я все время говорил о том, что скорее всего это невозможно, что только в контролируемом контуре ИИ может нормально работать. Эти споры идут до сих пор. Был один пример, когда пассажир попал все-таки под автомобиль с ИИ, а ИИ вместо того, чтобы остановить машину, попытался с пассажира съехать и поехать дальше.

Сами понимаете, что это, наверное, не самое правильное решение водителя. Есть несколько других историй. Мы прекрасно помним, как у нас на МКАДе "Тесла" въехала в автомобиль. Еще один пример. Если вы на знак "Стоп" нанесете еще какой-то невидимый для глаза или малозначимый элемент, то ИИ, а конкретнее - компьютерное зрение может сломаться. Еще один пример из быта. Мы все любим грибы. В октябре этого года ИИ сгенерировал книгу по грибам, но если вы вдруг решите ею пользоваться, то будет не очень хорошо, потому что можно будет отравиться.

Корр.: Докладчик подчеркнул, что все те наработки, которые у нас есть в области программного обеспечения, неприменимы для ИИ. Для проверки надежности ИИ нужны будут новые технологии. В этом главная задача.

Необходим единый прогноз потребности в кадрах

Корр.: Академик Борис Порфирьев в своем докладе затронул некоторые важные проблемы, которые, по его мнению, необходимо решить для обеспечения развития нашей экономики. В частности, он поднял вопрос о производительности труда. Но рассматривал он его в связи с демографическим вызовом. Речь идет о старении населения.

Порфирьев: С точки зрения экономики, старение населения ведет к дефициту кадров, торможению роста доходов. Однако все эти проблемы станут реальными только при нулевом росте производительности труда.

Модельные расчеты показывают, что даже при 1% роста производительности труда мы практически существенно смягчаем проблему демографической нагрузки. Но в последние время реальный рост производительности труда составлял 3%!

Корр.: Но пополнение кадров, которое станет необходимым при выходе на пенсию людей, по мнению академика, не может происходить бессистемно. Поэтому он предлагает разработать "единый прогноз потребности экономики в кадровом и профессиональном развитии и создать методики оценки потребности в кадрах".

Порфирьев: Следующий вызов - это вызов, связанный с тем, что мы называем проблемой структуризации экономики. Речь идет о так называемой пресловутой нефтегазовой игле. Нас ругали за доминирование нефтегазового ресурса в экспорте. Но в последнее время наметился форсированный рост нашей обрабатывающей промышленности. Так, за последние 10 месяцев машиностроение выросло почти на 23%, в том числе производство компьютеров - больше чем на треть, транспорт - больше чем на 30%, электрооборудование - на 22% и станки - больше чем на 50%.

В целом наш ВВП за эти 10 месяцев вырос на 3,2%, и ожидаем, что в этом году на порядка 3,5% вырастет ВВП страны.