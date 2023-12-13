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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Думский комитет одобрил проект о продлении права поддержки компаний с офшорным участием более 25%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в среду одобрил поправку в Бюджетный кодекс, по которой на 2024 год продлевается право правительства РФ обходить запрет на предоставление господдержки компаниям, в которых более 25% принадлежит лицам из офшоров.

Поправка была представлена ко второму чтению законопроекта (№506239-8), среди ее авторов руководитель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

По действующим правилам компании с офшорным участием свыше 25% не могут претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции, но на 2023 год правительство получило право не применять этот запрет. Запрет не действует, если бюджетные средства используются на мероприятия по предотвращению негативного влияния геополитической и экономической ситуации на экономику и другие цели, установленные правительством.

Ранее депутат Гутенев предлагал оформить решение о пролонгации полномочий правительства отдельным законом и в конце ноября внес в Госдуму соответствующий законопроект. В нем это предложение обосновывалось тем, что еще не завершен процесс исключения офшорных компаний из структуры владения российских компаний. В пояснительной записке говорилось, что некоторые российские компании испытывают сложности с получением согласия на такие изменения от иностранных инвесторов, а применение "агрессивных мер по изменению структуры владения" без их согласия может иметь негативный эффект для дальнейшего экспорта отечественных товаров, импорта иностранных комплектующих и технологий, привести к потере финансовых и производственных активов, к сокращению поступлений в бюджетную систему.

Право предоставления поддержки компаниям с офшорным участием более 25% будет продлено до 1 января 2025 года.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 14 декабря.

Госдума
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