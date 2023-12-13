Российским регионам дадут дополнительный месяц на возврат бюджетных кредитов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по бюджету и налогам одобрил поправку к Бюджетному кодексу (БК), которая разрешает регионам возвращать бюджетные кредиты до 31 января очередного финансового года, а не до "последнего рабочего дня текущего финансового года".

Поправка была представлена ко второму чтению законопроекта № 506239-8. Среди ее авторов - руководитель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Изменения вносятся в статью 93.6 БК "Бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета". Эта норма регулирует правила предоставления российским регионам таких заимствований для пополнения кассовых разрывов (их размер не может превышать 1/12 объема доходов бюджета субъекта). Вернуть кредит регион обязан "не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года", в котором оформлен бюджетный кредит.

Свою инициативу Макаров объяснил тем, что в случае ее принятия регионам не придется занимать средства в коммерческих банках для погашения кредитов перед казной.

В декабре доля затрат у регионов обычно выше чем в другие месяцы, в среднем на декабрь приходится 20% всех расходов, отметил парламентарий.

"Каким образом регионам, которым в декабре не хватает средств на погашение обязательств, быть с учетом того, что в последний рабочий день года они обязаны вернуть казначейские кредиты? Не проще ли передвинуть этот срок на месяц с тем, чтобы не заставлять регионы идти в коммерческие банки занимать", - отметил Макаров.

В результате члены комитета одобрили предложенную поправку о продлении срока для возврата казначейских кредитов.