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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Доля российских игристых вин в ритейле составила почти 70%, тихих - более 50%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доля российских вин в ритейле в настоящее время составляет почти 70%, тихих вин - более 50%. Тем не менее требуются дополнительные меры по продвижению российского виноделия, расширению его сферы за счет винных ярмарок и системы общепита, считает статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как заявил Евтухов на пресс-конференции в среду в Москве, в 2022 году представленность вин российского производства в HoReCa выросла втрое - "с нескольких позиций до полноценных разделов". "Но мы все равно считаем, что доля российского вина в общепите нуждается в расширении, в более уверенном представительстве - настолько же, насколько широко российское вино представлено сегодня в торговых сетях", - заявил Евтухов, добавив, что "российского вино готово к тому, чтобы войти не только в винные карты ресторанов, но и других заведений общепита". Кроме того, Минпромторг будет предлагать включить вино в проект "российская полка", который инициируется депутатами Госдумы.

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Евтухов также высказался за расширение проведения винных ярмарок. "После внесения изменений в два закона они стали новым способом продвижения российского виноделия. Мы подготовили рекомендации по проведению ярмарок с акцентом не только на продажи, но, прежде всего, может даже на развитие виной культуры, - сказал он. - Почеркну, что ярмарочный формат - это очень хороший канал для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства, который вызывает очень неподдельный интерес у потребителей".

Замминистра напомнил, что первые винные ярмарки были проведены в 2022 году в нескольких городах. В этом году их география расширилась. "Следующий год также предполагает, что еще большее количество не только крупных, но и средних и небольших городов примут участие в этой акции", - заявил Евтухов.

Виктор Евтухов Минпромторг РФ
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