Минэкономики Германии ждет очередного снижения ВВП в IV квартале

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Германии продолжит снижаться в четвертом квартале 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре Министерства экономики страны.

ВВП ФРГ по итогам третьего квартала уменьшился на 0,1%, и текущие показатели, включая промышленное производство и поступающие заказы, предполагают небольшое снижение экономики в последние три месяца года. Фискальные осложнения, вызванные решением Конституционного суда ФРГ сократить госрасходы примерно на 60 млрд евро, также оказали негативное влияние на экономические перспективы, отмечается в сообщении.

Тем не менее, экономический рост должен возобновиться в 2024 году, а индикаторы настроений как компаний, так и домохозяйств указывают на несколько более позитивный прогноз. Потребление домохозяйств должно стабилизироваться благодаря повышению реальной заработной платы и охлаждению инфляции. Но риски для восстановления остаются высокими из-за слабости мировой экономики, геополитических кризисов и связанных с ними скачков цен на сырье, предупредили в министерстве.

В октябре правительство Германии давало прогноз, согласно которому ВВП страны снизится на 0,4% по итогам 2023 года, а затем вырастет на 1,3% в следующем году.

Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают сокращения германской экономики на 0,2% в четвертом квартале этого года, пишет MarketWatch.