ВВП Германии в III квартале снизился меньше, чем ожидалось

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВВП Германии в третьем квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение ВВП на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале ВВП Германии увеличился на 0,1%, в первом – не изменился. Ранее сообщалось о нулевом изменении в июле-сентябре и снижении на 0,1% в первом квартале.

В сообщении Destatis отмечается, что потребительские расходы в Германии в третьем квартале уменьшились. Позитивный вклад в динамику ВВП внесли капиталовложения бизнеса.

ВВП Германии в июле-сентябре снизился на 0,3% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Во втором квартале ВВП не изменился в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы Destatis 24 ноября.