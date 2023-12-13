С августа электронные визы в Россию оформили почти 70 тысяч китайских туристов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - С начала августа возможностью оформить электронную визу в Росси. воспользовались почти 70 тысяч китайских туристов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Для путешествия по России с августа этого года у китайских туристов появилась возможность оформлять электронную визу. За четыре месяца такой возможностью воспользовалось почти 70 тысяч китайских туристов. Для удобства китайских граждан на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы запущена версия на китайском языке", - сказала она.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.