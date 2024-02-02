Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полная отмена виз для граждан Китая позволит ускорить рост турпотока из этой страны в Россию, поскольку оформление электронных виз или соглашение о безвизовых групповых турпоездках не дают такого эффекта, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит.

"Есть предложение, чтобы регулятор с соответствующими министерствами и ведомствами проработал бы вопрос о безвизе для Китая. Чтобы китайцы могли к нам въезжать просто не по безвизовому списку, а без визы, как въезжают к нам, например, израильтяне. Нам кажется, что это ускорит приток китайских туристов в Российскую Федерацию", - сказал он на стратегической сессии союза.

Сейчас граждане Китая могут въехать в Россию по электронной визе, также существует соглашение между странами о групповых безвизовых турпоездках.

"К сожалению, межправсоглашение о групповом безвизе, которое успешно работало до пандемии коронавируса, не работает по объективным или субъективным причинам", - посетовал Флит.

В свою очередь, учредитель компании China Travel, член Совета Ассоциации "Мир без границ" Сергей Назаров уточнил, что возобновление группового безвизового обмена между Россией и Китаем произошло, но не 1 августа, как это было анонсировано, а в конце сентября прошлого года, в преддверии низкого сезона.

"Мы за прошлый год не оформили ни одного списка на въезд. Это при том, что запросы были, но есть определенные сложности. Были туроператоры, которые смогли принять небольшие группы по безвизу, но оценить масштаб я не могу. Скорее всего, порядка нескольких тысяч человек. Я говорю по Москве и Санкт-Петербургу. По Дальнему Востоку цифры могут быть совсем другие. Пока по визам въезжает намного больше китайцев, чем в рамках группового безвизового соглашения", - отметил он.

Как сказал Назаров, сейчас около 300 тысяч китайцев получили в паспорт российскую визу, также было выдано 110 тысяч электронных виз. По мнению китайских партнеров, получение электронной визы удобнее, чем оформление безвизового списка, добавил он.