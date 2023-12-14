Розничные продажи коньяка в РФ за 11 месяцев выросли на 9,8%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россияне за 11 месяцев 2023 года купили 68,3 млн декалитров (дал) водки, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа коньяка выросла на 9,8%, до 12,1 млн дал, других спиртных напитков - на 13,8%, до 10,8 млн дал.

Всего за январь-ноябрь было продано 103,7 млн дал спиртных напитков (крепостью более 9 градусов), что на 2,5% больше прошлогоднего.

Розничные продажи тихих вин составили 50,9 млн дал (на 5,7% больше), игристых (шампанских) - 16,4 млн дал (на 10,6% больше), ликерных - 1,07 млн дал (в 1,6 раза больше).

Кроме того, слабоалкогольной продукции было продано 15,8 млн дал, что на 16,3% превышает показатель прошлого года.

Всего за 11 месяцев в рознице было куплено 201,2 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,1% больше, чем год назад.

По данным службы, в ноябре продажи водки сократились на 1,8%, до 6,2 млн дал. Реализация других основных напитков выросла. Так, коньяка было продано 1,2 млн дал (на 7,2% больше), тихих вин - 4,45 млн дал (на 5,7%), игристых (шампанских) - 1,7 млн дал (на 8,9%), ликерных - 93,6 тыс. дал (на 22,6% больше). Продажа слабоалкогольной продукции увеличилась на 12,7%, до 1,5 млн дал.

Всего в ноябре розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составила 18,5 млн дал, что на 4% больше, чем в ноябре прошлого года.