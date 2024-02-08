В России в январе производство вин увеличилось на 20%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в годовом измерении, до 1,923 млн декалитров (дал), игристых вин - на 7,7%, до 891 тысячи дал. Плодовой алкогольной продукции выработано 1,042 млн дал, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Производство водки в январе составило 4,96 млн дал, что на 4,3% больше, чем в январе 2023 года. Производство коньяка снизилось на 21,9%, до 513,8 тысячи дал. В целом спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) выработано 7,327 млн дал, что на 2,1% больше прошлогоднего.

Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 45,8%, до 877,4 тысячи дал.

Общее производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе составило 12,166 млн дал, что на 1,1% больше, чем в январе 2023 года.

Всего 2023 году производство алкогольной продукции составило 191,7 млн дал, что на 3,9% меньше, чем в 2022 году. В том числе водки - 80,4 млн дал (на 4,3% меньше), коньяка - 8,8 млн дал (на 0,7% меньше), виноградных вин - 29,99 млн дал (на 8,3% меньше), игристых (шампанских) вин - 14,1 млн дал (на 12,7% меньше), слабоалкогольной продукции - 22,3 млн дал (на 17,7% больше).